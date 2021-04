El confinamiento obligatorio a causa de la COVID-19 originó que miles de zoológicos y centros de esparcimiento cerraran para evitar que el virus continúe en aumento. Sin embargo, gracias a la inmunización en algunos países, estos nuevamente abren sus puertas, como sucedió con un parque de animales en Inglaterra. En el lugar vive el chimpancé William, que no dudó en aplaudir a sus visitantes. Así lo mostraron unas imágenes virales en Facebook.

Tras un largo año de mantenerse cerrado, el zoológico de Twycross, ubicado en Little Orton, Leicestershire, volvió a recibir al público, pero, al parecer, el más entusiasmado con la llegada de los turistas fue William, ya que los recibió con aplausos y risas.

Este primate de 38 años disfruta de hacer caras divertidas a quienes se acercan a verlo. Por ello, tampoco fue sorpresa que los recibiera con aplausos en esta ocasión.

“Están tan emocionados de que la gente regrese. No han visto a muchas personas que no hayan reconocido en un tiempo. Les encanta jugar y hacer caras graciosas, también interactúan con los niños y a ellos les encanta”, dijo Karen Clarke, directora de operaciones del zoológico, a The Guardian.

Usuarios de las redes sociales quedaron encantados al comprobar la felicidad del primate al volver a ver a los visitantes.