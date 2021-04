Para miles de usuarios, los perros son como niños, y este video viral de TikTok lo demuestra, pues tiene como protagonista a un can que hizo una travesura en casa. Precisamente, cuando su dueña lo descubrió, este tuvo una curiosa reacción que dio la vuelta al mundo.

Tal como se puede ver en los primeros minutos del video viral, que tiene más de un millón de reproducciones en TikTok, el cachorro, de raza golden retriever, aprovechó la ausencia de su dueña para jugar en el jardín.

Resulta que el cachorro terminó por reventar uno de los caños del área. Al descubrir todo el desorden de su mascota, la dueña no dejó pasar este momento y grabó la particular reacción que tuvo el can al ser descubierto.

Miles de usuarios de la mencionada red social compartieron otras travesuras de sus mascotas al quedarse solos en casa. “Cuando no lo saco al parque, mi perro destruye todo a su paso”, “A mí me pasó lo mismo”, “Mi mascota hizo algo parecido en la cochera”, escribieron.