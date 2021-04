Un nuevo amigo. Hace unas semanas, Ruth Hulett escuchó unos fuertes maullidos en su vecindario y salió a averiguar. Se trataba de un gato que había escapado de sus dueños. Fue entonces que este ingresó sin permiso a su casa al percatarse de la puerta abierta. Al principio, ella trató de distraerlo con alguna actividad para que disfrutaran juntos; sin embargo, no imaginó que desde entonces, el animal iba aparecer todos los días para visitarla. Este divertido hecho se compartió en Facebook, el cual sorprendió a miles de usuarios.

Con total confianza, el minino recorrió la vivienda de la mujer y cometió algunas travesuras. De inmediato, ella agarró su laptop para reproducir unos videos exclusivos para gatos donde aparecían ratones, aves, entre otros, ya que quería llamar su atención para que estuviera tranquilo.

Facebook viral: gato visita la casa de una mujer a diario para ver videos de animales juntos

Al día siguiente, Ruth se asombró de ver a su ‘pequeño amigo’ de nuevo y le permitió que entrara a su hogar. Desde entonces, el felino repite su acción solo para divertirse con las imágenes de animales. Además, le hacer compañía a la mujer para estar a su lado durante unos 15 minutos.

“Es quisquilloso. No le gustan los videos de ratas, pero le encantan los ratones. Los pájaros son sus favoritos. Si detengo el video, me golpea con sus pequeñas y suaves patas. Sus dueños creen que está merodeando, poniéndose en contacto con su puma interior. En cambio, está conmigo, bajo el calor de mi hogar viendo Netflix para gatos”, comentó Hulett al medio The Dodo.

Facebook viral: gato visita la casa de una mujer a diario para ver videos de animales juntos

Ruth deseaba comunicarse con los verdaderos propietarios del felino, por ello, buscó por todo su barrio. Tras varios esfuerzos, los halló y se enteró que su ‘compañero de cuatro patas’ se llama Rex. No obstante, esta historia no tiene un final feliz. Ella deberá mudarse pronto, y se alejará del inquieto minino, a quien seguramente extrañará.

Por otro lado, las imágenes de este curioso caso se divulgaron en la cuenta de la mujer en Facebook. Con más de 5.000 reacciones por parte de los usuarios, se volvieron tendencia en cuestión de horas.