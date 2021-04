Un intrépido paracaidista propuso matrimonio a su novia mientras descendían desde una altura de 13.000 pies. La peculiar propuesta fue compartida y celebrada por los internautas en YouTube.

Rahim Hajir, de 38 años, había ideado un elaborado plan para proponer matrimonio a su pareja en pleno vuelo al sujetar el anillo entre sus dientes. Durante este trayecto, él cuidó de no dejarlo caer a tan inmensa distancia.

Su prometida Kaitlyn Roule no estuvo enterada de nada hasta que él hombre le enseñó el aro de manera sorpresiva.

Según la novia, la propuesta fue completamente inesperada, pero no tuvo que pensarlo dos veces para aceptarla. “Tenemos una hija en común, así que supe que eso era todo. No me esperaba que me pidiera matrimonio en absoluto porque no habíamos hablado mucho de comprometernos”, afirmó.

El singular gesto del intrépido hombre fue reconocido por usuarios de YouTube, quienes que desearon éxitos al futuro matrimonio.