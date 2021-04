Una triste historia ha conmovido a los usuarios de diferentes redes sociales como Facebook. En esta ocasión, el protagonista fue un perrito sin hogar que fue devuelto en dos ocasiones al refugio de animales porque daba ‘mucho trabajo’.

Según contaron los responsables del asilo de mascotas, Rusty, el canino de raza mixta llevaba 419 días en la Sociedad Protectora del Centro de Texas (Estados Unidos) después que uno de sus dueños lo dejara en el lugar al considerarlo ‘hiperactivo’. Cuando por fin parecía que iba a poder disfrutar de su nueva familia, también lo devolvieron a la protectora porque daba “demasiado trabajo”.

Rusty espera encontrar un hogar que lo llene de mucho amor. Foto: captura de Facebook / Humane Society of Central Texas

Tras ser devuelto en dos oportunidades al refugio, el sabueso fue diagnosticado con depresión, fruto de los cambios contantes que había sufrido con la esperanza de encontrar un hogar.

En noviembre de 2020, parecía que la historia de Rusty tendría un final feliz debido que una familia lo había adoptado. Sin embargo, volvió a la perrera, esta vez por ser “destructivo”.

Una familia lo adoptó, pero lo devolvió al considerarlo destructivo. Foto: captura de Facebook / Humane Society of Central Texas

No obstante, la protectora no se ha dado por vencida en su misión de encontrar un hogar en el que quieran al animal tal y como es. Lo apuntaron al programa Dogs playing for Life para que se integrara con el resto de su especie mediante juegos y aprendiera a socializar y mejorar su comportamiento.

Los entrenadores explicaron que Rusty se ha convertido en una de las superestrellas del grupo aprendiendo todos los comandos y prestando mucha atención a su guía. De momento, el canino sigue sin familia y con la esperanza de encontrar un nuevo hogar.