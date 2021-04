Un héroe de cuatro patas. Un perro llamado Hiro se ganó los aplausos de los usuarios tras revelarse su noble gesto en unas fotografías que se compartieron en Facebook. Un día, este pasaba un entretenido momento junto a su dueña en el patio de su casa en Puerto Rico. De pronto, un pequeño bulto llamó su atención, por lo que él se acercó para averiguar. Fue entonces que avisó con fuertes ladridos tras encontrar a un ave herida. Por ello, se encargó de cuidarlo permaciendo a su lado.

“Noté que Hiro lamía algo en la hierba. Hiro lamió esta cosa y me miró, e insistió nuevamente lamiéndola y mirándome. Eso me dio la señal de que algo estaba pasando y me acerqué a Hiro”, manifestó Viviana Dávila, propietaria del can, al medio The Dodo. Se trataba de un lorito que estaba en terribles condiciones, ya que al parecer había caído de su nido.

Facebook viral: perro encuentra un lorito herido en su patio y se encarga de cuidarlo

Gracias a la señal de su ‘engreído’, pudieron salvarle la vida al diminuto animal. De inmediato, ella lo cubrió con una toalla y lo llevó a un centro veterinario, donde le notificaron que quedó parapléjico a consecuencia del accidente. Incluso le comentaron que este tenía pocas probabilidades de sobrevivir; sin embargo, se opuso a esta idea y decidió acogerlo en su casa para hacerse cargo de sus cuidados.

La mujer bautizó al lorito con el nombre de Hope (esperanza), puesto que notó sus ganas de luchar por su vida. Desde el principio, tuvo el apoyo de su querida mascota que nunca se separó de su ‘nuevo amigo’. “Nos sentimos honrados de tener a Hiro. Aunque siempre ha sido un niño realmente bueno, estamos muy orgullosos de él y nos sentimos felices de haber abrazado su alma bondadosa”, expresó.

Con el pasar del tiempo, el perro se ha convertido en el perfecto ‘hermano mayor’ del ave al no dejarlo nunca solo y acompañarlo a todas partes de su vivienda. Por otro lado, esta tierna historia se divulgó en una página dedicada a los animales en Facebook. En cuestión de horas, alcanzaron miles de reacciones que lo volvieron tendencia.