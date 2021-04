Un amor para siempre. Una joven identificada como Taryn Dennison, tuvo que dejar su hogar al ser desplegada por su labor como militar. Por esta razón, encargó a su adorable mascota con su mejor amiga para que pueda cuidarlo. Luego de ocho meses regresó y se volvieron a encontrar. Ambos protagonizaron una conmovedora escena que se compartió en YouTube, la cual cautivó a miles de usuarios.

El can bautizado con el nombre de Bauer, se puso triste con la noticia de su dueña. “No entendía por qué me había ido. Le hice videollamadas varias veces y corría por mi casa tratando de encontrarme y terminaba acostándose y durmiendo frente a mi puerta”, expresó la muchacha al medio The Dodo.

Pese a que el animal tenía la compañía de su ‘compañero de cuatro patas’ llamado Macie y de su otra cuidadora, nada era igual. Pasaron varios meses que este estuvo alejado de su verdadera propietaria, hasta que un día se enteró que iba a verla otra vez.

Bauer esperó impaciente en la puerta de su vivienda y no paró de olfatear. Luego de unos segundos, se emocionó al notar la presencia de Taryn Dennison. De inmediato, se abalanzó encima de ella para poder ‘abrazarla’ junto con cariñosos mimos para demostrarle cuanto la había extrañado.

YouTube viral: perros se emocionan al reencontrarse con su dueña en casa después de 8 meses

La alegría del perro contagió a Macie, que copió su comportamiento para darle un emotivo recibimiento a la chica. Entretanto, ella mencionó que su ‘engreído’ la acompaña siempre y evita alejarse. “Desde que llegué a casa, me ha atado a la cadera. Ni siquiera puedo levantarme para ir a la cocina o al baño sin que él esté a mi lado. ¡No lo cambiaría por nada del mundo!”, comentó. Las imágenes de esta tierna historia se divulgaron en YouTube, donde se convirtieron en tendencia al obtener más de 2.500 reproducciones.