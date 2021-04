Te conmoverá. Un tierno video viral en la red social TikTok muestra lo bien que se llevan un perro y su pequeño amo. Las imágenes del clip muestran el tierno gesto que tuvo el cachorro con el hijo de su dueña mientras que ambos estaban solos en el cuarto.

Según relata el archivo, que tiene más de 32.000 reproducciones en TikTok, el fiel amigo perruno acompaña al bebé en todo momento. Así lo demuestra el video que se ha vuelto tendencia en las redes sociales.

El video viral expone el momento exacto en que el can arrulla al menor de una forma bastante particular. Al percatarse de esto, la dueña no dudó en registrar con su teléfono el encuentro del cachorro con su hijo.

A través de esta nota te compartimos el clip. Usuarios de países como México, Estados Unidos y España compartieron sus cometarios al ver las escenas.