El engreimiento hacia los perritos puede desarrollar en ellos algunos comportamientos poco deseables, ya que los puede llevar a sentirse con más derechos sobre algunos juguetes y comodidades. Un ejemplo es el que aparece en este viral de TikTok.

En un parque de Colombia, un hombre se encuentra agachado en el suelo para hablarle de cerca a su perro. La petición de este joven a su mascota es clara: tiene que devolver una pelota que tomó y que tiene en su hocico, pero que no le pertenece.

Así, el tiktoker trató de razonar con Luka, su engreído can: “Luka, va a empezar a llover. Necesitamos devolver esa pelota que tienes en la boca, que no es tuya. Por favor, me la entrega y yo le compro una nueva, ¿sí?”, le dice sin éxito, ya que el perrito no le hace caso.

El video obtuvo más de 350.000 reproducciones en TikTok y recibió miles de comentarios de los internautas: “Hagamos una colecta para comprarle su pelota a Luka”, “Las cosas son de quien las necesita”, “Qué adorable y engreído este perrito”, escribieron algunos.