Un pequeño travieso. Miles de usuarios terminaron sorprendidos con una curiosa escena que protagonizó un niño, la cual se compartió en Facebook. Todo ocurrió cuando su madre registró el momento exacto en que él pedía ayuda para resolver su tarea de matemática a un conocido asistente virtual de Amazon, llamado Alexa.

Al parecer, el menor aprovechó la ausencia de su mamá para hacer de las suyas cuando se quedó en medio de su sala, puesto que deseaba culminar con sus labores lo más rápido posible. Fue entonces que mencionó fuerte el primer ejercicio de multiplicación que debía solucionar.

De pronto, Alexa le respondió y el pequeño lo anotó en su cuaderno. Luego de unos segundos, realizó otras preguntas, mientras escuchaba atento. Sin embargo, no imaginó que su madre se iba a percatar de su inesperada acción tras regresar para acompañarlo. “¿Qué está pasando aquí? No, no es así como debes hacer la tarea”, expresó para llamar la atención de su hijo.

Pese a que había sido atrapado, el niño solo sonrió y continuó. De inmediato, la mujer sacó su celular para grabar dicho momento que después se divulgó en una página de Facebook. Con más de 251.000 reproducciones, se convirtió en tendencia en cuestión de horas.