Un final feliz. Los voluntarios de un albergue llamado Washington County-Johnson City Animal Shelter, recibieron una llamada de emergencia para informarles sobre un perro que llevaba tiempo deambulando por su vecindario. Fueron a buscarlo y vieron que tenía un semblante triste. Por meses, trataron de ganarse su confianza, pero fue imposible, hasta que lo ayudaron a reencontrarse con su verdadero dueño. Este conmovedor hecho que cautivó a miles de usuarios se compartió en YouTube.

El can bautizado con el nombre de Roscoe se había perdido por varios años, por lo que se refugió en las calles y sobrevivió gracias a la comida que le daban algunas personas. De inmediato, los encargados del establecimiento le brindaron atenciones y se percataron que este se alejaba. “No quería que lo consoláramos, no quería que lo tocáramos, era como si simplemente existiera. No hubo emoción ni entusiasmo, sin importar lo que hiciéramos”, comentó la directora identificada como Tammy Davis, al medio The Dodo.

El personal del establecimiento se emocionó al ver feliz al perro por primera vez, debido a que se encontró con su verdadero dueño. Foto: Washington County, TN Animal Shelter/ Facebook

Luego de seis meses, el personal trató de agradarle al indefenso animal. Sin embargo, no tuvieron éxito. Fue entonces que ellos decidieron contar su historia en su cuenta de Facebook para intentar encontrar una familia que lo adopte, sin imaginar que se llevarían una tierna sorpresa.

“Todos nos preocupamos por él y solo estábamos tratando de trabajar con él y hacerlo sentir más cómodo. Debido al COVID, usamos nuestras redes sociales y pensamos, ‘¿qué diablos? Aunque no es el perro más extrovertido, y puede ser difícil que alguien lo adopte, lo publicaremos y seremos honestos’”, expresó Tammy.

De pronto, recibieron un mensaje que decía: “Creo que ese es mi perro y ha estado desaparecido durante tres años”. Ellos se contactaron con el hombre, quien les envió fotos de Roscoe.

Por esta razón, permitieron que lo visite en el albergue para saber si lo reconocía y si era su propietario. Aquel día, el perro mostró su alegría por primera vez al volver a estar con su ‘papá’ y dejó impresionados a los voluntarios. Las emotivas imágenes se divulgaron en YouTube, donde se volvieron tendencia al obtener más de 2.500 reproducciones.