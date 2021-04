Unas conmovedoras imágenes se hicieron virales en TikTok, pues mostraron el preciso instante en que un venado intentó revivir a su compañero que había sido asesinado minutos antes por cazadores.

En el clip compartido por @hermosilloanimalsave se logró ver a uno de los cervatillos acostado sobre el piso, mientras que el otro, angustiado, se lanzó encima con sus dos patas superiores con el propósito de hacerlo reaccionar.

Esta enternecedora escena logró estremecer a los usuarios en las redes sociales. En las imágenes se pudo observar que su compañero hizo todo lo posible por resucitarlo.

“Estaba tratando de despertar a su amigo, pero no consiguió hacerlo despertar”, contó uno de las personas que presenció el incidente. De acuerdo con expertos, los animales experimentan varias emociones, como miedo, ira o dolor, mas no sentimientos, por lo menos no igual que los seres humanos.

No obstante, sucesos como este, protagonizados por animales, dan grandes lecciones a los humanos. Este video, que ha sido compartido en redes sociales, se ha viralizado y en TikTok ya cuenta con miles de reproducciones.

“Su cara lo dice todo. Se me parte el corazón al ver estas escenas”, “La cacería no debería ser un deporte”, fueron algunos comentarios en redes sociales.