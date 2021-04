Un amor fuerte. Kira Wilson tuvo que dejar a su pequeño perro de raza bulldog llamado Laszlo en el veterinario, debido a una intervención quirúrgica. Sin embargo, esta noticia no fue del agrado de su adorable mascota de nombre Hannah, que se puso triste al notar su ausencia. Este hecho se compartió en Facebook, donde conmovió a miles de usuarios.

“Llegué a casa y vio que no tenía a Laszlo conmigo. Ella comenzó a llorar, estaba muy triste. Nunca la había visto así antes. Mi corazón se rompió por ella, lloró hasta quedarse dormida”, contó la mujer al medio The Dodo. Por esta razón, trató de animarla con caricias. Pero, su plan no tuvo éxito y vio que esta se colocó al costado de la cama de su ‘hermanito’ para esperar su regreso.

Facebook viral: perrita se pone triste al saber que su ‘hermano’ se quedó en el veterinario

Ambos animales se convirtieron en los ‘mejores compañeros’ desde el primer día que se conocieron en casa de Kira. Su vínculo era especial y fuerte, por lo que se mantenían inseparables. Después de unos días, Hannah recibió una tierna sorpresa que la dejó emocionada.

Laszlo se había recuperado, por ello, su dueña lo fue a buscar y retornaron a su vivienda. Fue entonces que la perrita se encargó de ‘cuidarlo’ al permanecer a su lado. “Ella, de alguna manera sabe que está herido, así que ni siquiera lo toca, simplemente lo deja acostarse sobre ella y hacer lo que sea, siempre está cerca. Puedo decir con seguridad que son mejores amigos de por vida. Hacen que mi corazón sea muy feliz”, expresó.

Kira grabó unas sentimentales imágenes con el apoyo de un familiar, las cuales se divulgaron en una página dedicada a los animales en Facebook. En cuestión de horas, consiguieron más de 2.000 reproducciones que lo volvieron tendencia.