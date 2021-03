Un pequeño engreído. Un perro bautizado con el nombre de Salvador, protagonizó un curioso video viral que se compartió en TikTok. Su dueña registró el preciso momento en que este la ignoró por completo tras mencionarle que debía permanecer internado en la veterinaria para recuperarse de un problema de salud.

Al parecer, la mujer vio que su adorable mascota había comida algo indebido que le causó complicaciones en su estómago. Fue entonces que lo llevó rápidamente de emergencia hasta la clínica para que puedan atenderlo. Ahí, le colocaron una vía y otros tratamientos para que mejore.

El can se mantuvo en un espacio del establecimiento, con el objetivo de descansar. Por ello, los doctores decidieron que tenía que estar por varios días para revisarlo. Su propietaria le comentó la noticia, pero no imaginó que su ‘consentido’ lo tomaría a mal y la iba a rechazar.

Salvador no volteó para mirar a su cuidadora, pese a que ella se despedía de una forma amorosa. “Escúchame yo no tengo la culpa de que estés internado”, expresó para tratar de convencerlo de que no siga molesto porque era importante acatar las órdenes del veterinario. Entretanto, grabó la singular escena con su celular, la cual se divulgó en su cuenta de TikTok. En cuestión de horas, se volvió tendencia al alcanzar más de 73.000 reproducciones.