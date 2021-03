Los perritos pueden ser animales bastante disciplinados cuando se les entrena, pero cuando no es así, algún gusto particular que tengan los puede llevar a cometer una travesura. Así ocurrió con este gracioso can, que se hizo viral en un contenido de TikTok.

Un video muestra cómo, en un hogar de Argentina, este perro le roba a su dueño el asado que se había preparado. Una vez que lo descubren, el hombre le resondra: “O sea, no solo rompiste un plato, sino que te robaste el asado de tira que yo me iba a comer”, le dice.

El perrito, sabiendo que era culpable agacha la cabeza y se limita a escuchar a su humano resondrándolo. A pesar de eso, no pudo evitar salivar por las ganas que tenía de comerse la carne. Mientras tanto, el dueño seguía hablándole y alargando el sermón para que el can no se saliera con la suya tan pronto.

El video sumó más de 100.000 reproducciones en TikTok y fue bastante comentado por los internautas: “No lo deja disfrutar de su asado robado”, “Me encanta cómo el perro se hace el desentendido”, “El Firuláis escucha a su dueño pero no le importa lo que le digan”, escribieron algunos.