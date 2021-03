Una historia publicada en Facebook sacó más de una carcajada a miles de usuarios de la popular red social. Se trata de un joven que descubrió la doble vida que llevaba su gato.

El muchacho identificado como Michael Hubank buscaba una casa en una página inmobiliaria de internet cuando se dio con la sorpresa de encontrar a su amado minino acostado en una cama que no era la suya.

Michael Hubank buscaba una casa en internet cuando vio a su gato acostado en una cama distinta. Foto: captura de Facebook

El felino descansaba felizmente encima de una manta morada. No obstante, lo más divertido es que el dueño se dio cuenta de que no era la primera vez que su gato visitaba esa casa.

Hubank no pasó por alto el momento y decidió compartirlo en sus redes sociales. “Los vecinos acaban de poner la casa a la venta y no pude resistir ver la página de Zoopla. Me di cuenta de que es mi gato, estaba acostado en una cama diferente”.

Tras compartir las imágenes, los usuarios de Facebook las convirtieron en viral y hasta el momento han logrado más de 100.000 ‘me gusta’ y más de 2.000 comentarios.

“Brillante, ese es mi gato, esa no es mi casa”, “Tengo uno de esos. Está obsesionado con mi perro y entra a mi casa a la fuerza. Ha dejado marcas por toda la puerta principal”, fueron algunos mensajes dejados en el post.