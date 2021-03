Los juguetes son objetos muy preciados para perros y niños. Ellos forman parte de su vida, son su alegría y, en muchas ocasiones, son la razón por la que quieren llegar rápido a su casa. Esto lo demostró un canino cuyo video se volvió viral en redes sociales como TikTok.

El perrito estaba sentado en un lado del cuarto de lavado mirando con tristeza cómo el peluche daba vueltas en una máquina lavadora junto al detergente. Al parecer, la mascota había ensuciado demasiado al muñeco, por lo que la dueña prefirió lavarlo y volvérselo a entregar.

No obstante, el can no quería separarse de su ‘mejor amigo’ y lo esperó durante el proceso de lavado, enjuague y centrifugado. Tal parece que, al animal no le gustó alejarse de una de sus posesiones más queridas, su muñeco de peluche.

El video ha logrado más de 172.000 visualizaciones y cientos de comentarios al ver el triste rostro del sabueso.

“Creo que el perro creyó que luego le tocaba darle un baño a él”, “El firulais se imaginó dando vueltas en la lavadora”, “El perrito mira a su peluche con una cara de preocupación”, fueron algunas reacciones al video compartido en TikTok.