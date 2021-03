Los animales se han convertido en los grandes protagonistas de miles de videos virales que circulan en redes sociales. Clips de perros y gatos haciendo divertidas travesuras o mostrando su lado más sensible son los preferidos de chicos y grandes en TikTok.

En esta oportunidad, un perrito se ha convertido en sensación por su irritable carácter. Unas imágenes compartidas por el usuario @mentory muestran al can reaccionando violentamente cuando su dueño decide abrir la puerta de su casa-perrera.

El hombre se acerca hacia el lugar de descanso de su mascota para verlo, pero, al parecer, a este no le agrada ser molestado y comienza a ladrar desesperadamente. Sin embargo, lo que llamó la atención de los seguidores de las redes sociales, es que el perro tras ladrar cierra la puerta de su casita con una de sus patas.

El video ha logrado ser visto más de 218.000 veces y originó miles de comentarios en la web.

“Este perro me hace recordar a mi hermana cuando entra a mi habitación sin tocar la puerta”, “El perro quiere su privacidad”, “Primera vez que veo que un perro cierra la puerta de su casa”, “No me dejas tranquilo ni en mi propia casa”, “Al perro no le gusta que le interrumpan cuando está durmiendo”, fueron algunos mensajes dejado en la publicación de TikTok.