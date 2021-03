Las mascotas suelen tener a un miembro de la familia al que más quieren, con quien más tiempo quieren pasar o al que más defenderían en una situación adversa. Un ejemplo es el perro que protagoniza este contenido viral de TikTok.

El video casero fue grabado por una señora que se dirigía a la sala de su casa. Allí se encontraba su hijo echado en el sofá, al que quería encargar una serie de quehaceres del hogar, pero no contaba con la voz de protesta que se alzaría ante dicha orden.

No se trataba de la de su hijo, sino de la del perro. Mientras el niño decía tibiamente que no quería cumplir con ese encargo, el perrito comenzó a gruñir y a ladrar para “defenderlo” de las órdenes de la mamá. Sin embargo, el ímpetu le duró poco al can una vez que la señora también lo resondró.

El video sumó más de 3 000 000 de reproducciones en TikTok y fue bastante comentado por usuarios de la red social: “Bueno, el perrito hizo lo que pudo por su amigo”, “Dice Firuláis que no te metas con su Alexander”, “Lo contrataré de guardián”, escribieron algunos.