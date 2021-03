Al no contar con un dueño, los animalitos callejeros no desarrollan vínculos tan profundos con personas, pero eso no significa que no haya seres humanos a los que aprecien. Un ejemplo de esto es la interacción de este gato con un hombre que se hizo viral en TikTok.

Un video muestra al minino entrar a una carnicería y acercarse al mostrador como si fuera un ‘cliente’ más dentro del establecimiento. Allí lo recibe el dueño del negocio, que parece estar acostumbrado a sus visitas.

Segundos después, el gato se para sobre sus patas traseras para apreciar lo que se vende y el vendedor le presenta las distintas carnes que puede darle. Finalmente, el señor toma un filete y se lo entrega para que pueda degustarlo.

El video suma más de 5 000 000 de reproducciones y se convierte en un viral de TikTok bastante comentado. “Dios bendiga al señor por su solidaridad con el ‘michi’”, “El gato pidió fiada la carne”, “El minino agradece la amable donación”, fueron algunos de los mensajes.