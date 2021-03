Un amor para siempre. A través de Facebook, se compartió un video viral que reveló una emotiva escena que tocó los corazones de los usuarios. Una madre recibió una conmovedora sorpresa por parte de sus hijos, debido a que encontraron a su perro después de dos años de estar desaparecido.

El can, bautizado con el nombre de Hachi, se perdió a consecuencia de un descuido en su casa. Aquel trágico día, salió con rumbo desconocido y su familia no lo volvió a ver. Entretanto, su dueña estuvo mal los primeros meses. Por ello, ya no tenía esperanzas de que regresara.

Sin embargo, sus hijos lo buscaron intensamente a sus espaldas para dar con el paradero de su ‘engreído’. Tras varios años de constante esfuerzo, obtuvieron un resultado positivo al descubrir que estaba a 30 kilómetros de su vivienda. Por esta razón, armaron una sorpresa para su madre y le pidieron que se cubra los ojos, mientras permanecía sentada en el patio.

Uno de los jóvenes le hizo varias preguntas a la mujer, con el propósito de que recuerde a Hachi. De pronto, le pidió que hiciera una tierna acción que solía realizar con su animal. Esta consistía en simular estornudar y pronunciar su nombre.

Por la tristeza, no pudo hacerlo, y su hijo la ayudó. De inmediato, el perro escuchó el sonido que respondió con unos aullidos. Fue entonces que la señora se quitó las vendas y abrazó de la emoción a su adorable mascota. Incluso, le dio unos amorosos mimos para demostrarle su cariño. Las imágenes del emotivo momento se divulgaron en una página de Facebook, donde alcanzaron más de 160.000 reproducciones que lo volvieron tendencia.