Una familia se llevó el susto de su vida al encontrar a un enorme oso negro nadando en su jacuzzi. El animal ‘aprovechó’ que en el lugar no había nadie para ingresar a la casa y tomar ‘su merecido descanso’. Las imágenes son virales en TikTok.

En un video compartido por el usuario @luiseduardorubioc se puede ver al mamífero totalmente tranquilo, dándose un chapuzón con agua caliente. Al parecer, el panorama fue acogedor para la fiera, pues se encontraba rodeado de montañas y gran vegetación.

No obstante, los que no pasaron un buen momento fueron los propietarios de la vivienda, debido a que no esperaban que el plantígrado irrumpiera en su hogar para darse un baño.

El clip ha sido visto más de 65.000 veces y generó una serie de comentarios de los usuarios en redes sociales.

“Hasta los ositos tienen ganas de nadar”, “El oso: ‘Olvidaron dejarme la toalla’”, “Simplemente viviendo su mejor vida”, “Ese oso quiere relajarse en la bañera de hidromasajes”, “A ese oso solo le falta su coctel de miel”, fueron algunas reacciones compartidas en TikTok.

Esta no es la primera vez que un animal de semejantes proporciones invade una propiedad. Una pareja que vacacionaba en las Great Smoky Mountains, en Tennessee, encontró a tres cachorros de oso negro bañándose en la bañera de hidromasaje situado en el porche.

La pareja corrió hacia la ventana y su sorpresa aumentó al ver no a uno, sino a tres osos. Los animales se encontraban en esa zona montañosa ya que es su hábitat natural.