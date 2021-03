Un joven se ha vuelto famoso en las redes sociales luego de que crear un canal en TikTok donde enseña a los cibernautas las diferentes coreografías de NSYNC, uno de los grupos de pop más recordados.

Heyford Price, como se llama este tiktoker estadounidense, ha logrado conseguir más de 48.000 seguidores en la plataforma debido a que sus tutoriales de baile son sencillos y bastante ilustrativos.

Hasta el momento, el joven ha logrado explicar cómo hacer las coreografías de Bye Bye Bye, It’s Gonna Be Me, Space Cowboy, Tearin’ Up My Heart, Pop, Digital Get Down, los temas más populares de NSYNC.

Si eres fanático de esta recordada boyband (que estaba compuesta por Justin Timberlake, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone, Lance Bass y JC Chasez), no puedes perderte sus videos que tienen miles de vistas.

A continuación, te dejamos el tutorial de It’s Gonna Be Me, uno de los temas más famosos de NSYNC. Si quieres ver el resto de canciones, no dudes en seguirlo en su cuenta de TikTok: “heyfordprice”.