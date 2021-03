En YouTube ha sido compartida una curiosa escena protagonizada por dos perros. Ambos estaban con sus dueños disfrutando del sol, pero uno de ellos decidió meterse a la piscina y nadar un rato, mientras que el otro temía entrar al agua.

Boone, el can de color negro, decidió mostrar sus habilidades para el nado y su dueña no dudó en grabarlo. Frente a él, su compañero, un gran danés, le ladraba desde la orilla y no hacía el mínimo esfuerzo por entrar a la alberca.

Según se aprecia en el video viral, el tímido perrito hacía el intento de acercarse al agua, pero esto solo duraba unos segundos, pues rápidamente retrocedía. Cuando su dueña le trataba de dar ánimos, seguía viendo la negativa de su mascota.

Entretanto, el otro can juguetón se animaba a mostrar su gusto por la piscina y se lucía nadando. Esta grabación hecha en Estados Unidos logró hacerse viral en varias partes del mundo. Además, miles de usuarios dejaron divertidos comentarios en la publicación.

“Qué dulce, cada uno disfruta a su manera de la piscina”, “Hermosos perros y hermosa piscina”, “Linda escena, aunque el perrito tenía miedo se ve lindo”, fueron algunos de los mensajes que recibió este video viral de YouTube.