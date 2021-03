Japón: sismo de magnitud 7,2 interrumpe show en vivo de lucha libre

Este sábado 20 de marzo, la empresa de lucha libre New Japan Pro Wrestling (NJPW) presentó la penúltima fecha de la New Japan Cup 2021, no obstante, un sismo de magnitud 7,2 en la escala de Richter interrumpió el desarrollo de uno de los combates estelares.

Luego de cinco minutos de iniciada la pelea entre el equipo de Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi y el actual campeón de la promoción, Kota Ibushi, contra la escuadra de Yukiro Takahashi, KENTA y Jay White, la acción dentro y fuera del ring se detuvo debido al inicio del movimiento telúrico.

En la transmisión se aprecia a los luchadores observando los alrededores del coliseo Xebio Arena, mientras que la cámara abrió la toma y enfocó cómo los reflectores del estadio se movían por el sismo. En tanto, a pesar del miedo, el público permaneció en su lugar. Kota Ibushi, excompañero del campeón de AEW Kenny Omega, intentó mantener la calma entre los espectadores.

Durante este intermedio obligatorio, los gladiadores se tomaron fotos con los fans, según reportó el sitio especializado en deportes y entretenimiento WhatCulture. Pasado 20 minutos, el duelo continuó y el equipo del actual monarca de NJPW se llevó la victoria.

Japón levanta alerta de tsunami tras sismo de magnitud 7,2

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) levantó una alerta de tsunami este sábado 20 de marzo, después de un fuerte sismo de magnitud 7,2 registrado en las costas del noreste del país.

El terremoto se produjo a las 18.09 horas locales (09.09 GMT) en aguas del Pacífico, en la región de Miyagi, a una profundidad de 60 kilómetros, según la JMA, que alertó del riesgo de tsunami con olas de un metro.