Un amor a primera vista. A través de Facebook, se compartió un video viral que reveló la emotiva acción de una perrita que cautivó a miles de usuarios. Una rescatista, identificada como Stacee Jones, recibió el llamado del refugio Jelly’s Place de California, en Estados Unidos, con la intención de que se hiciera cargo de unos animales.

Primero, ella acogió a una perrita que sufrió la pérdida de sus cachorros y fue abandonada detrás de un contenedor de basura en la calle. Después, llevó a su casa a tres felinos recién nacidos que quedaron huérfanos. Su misión era que sus ‘nuevos engreídos’ estuvieran juntos, por lo que trató de hacer todo lo posible para lograrlo.

“Tuve mucho cuidado. Me senté junto a la perrita mamá y me senté con un gatito. Le mostré lentamente el gatito para ver cómo reaccionaba. Tenía miedo de que gruñera o no lo tomaría muy bien”, comentó Jones al medio The Dodo.

Luego de unos minutos, la mujer se aseguró que la perrita estuviera tranquila y le acercó a los otros dos mininos. Grande fue su sorpresa al percatarse que esta comenzó a acariciarlos y los alimentaba como si fueran sus propios bebés.

“Yo estaba como: ‘Esto es tan hermoso’. Nunca había visto personalmente nada como esto. Todo se juntó tan rápido, como debía ser. Ella los aceptó el primer día y los amó como a los suyos. Es muy reconfortante. Todos se necesitaban y son gatitos sanos por eso. Son especies diferentes y se unieron. Es tan especial. A los perros y gatos no les importa. Solo quieren y dan amor incondicional”, indicó Stacee.

Desde el primer momento que los conoció, la perrita demostró su cariño hacia los tres pequeños gatitos. Foto: Stacee Jones/Facebook

Las tiernas imágenes protagonizadas por la perrita al lado de los pequeños gatitos se divulgaron en una página dedicada a los animales en Facebook. En cuestión de horas, alcanzaron más de 2.500 reproducciones que lo volvieron tendencia.