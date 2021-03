Los perritos son animales que, más allá de algunas travesuras, se caracterizan por aprender cosas como los trucos que les enseñan y ciertas reglas de la casa que deben seguir. Sin embargo, pocos muestran una ‘desobediencia’ como la de este perrito viral de TikTok.

Un video casero expone a este canino echado en la sala de su casa, más específicamente sobre una alfombra. Detrás de la cámara se escucha la voz de su dueña, quien le recuerda que la alfombra es nueva y que por favor no la vaya a ensuciar.

No obstante, al can parece importarle poco o nada la indicación de la joven, pues al instante comienza a arrastrarse sobre la alfombra, tanto echado como sentado. Mientras tanto, su dueña le reclama: “¡Esta nueva! Vamos, no lo hagas”.

El video sumó más de cuatro millones y medio de reproducciones en TikTok y fue muy comentado por los internautas: “Parece que tu alfombra ya no está tan nueva”, “Es que el perrito tenía que bautizar la alfombra”, “Estaba nueva, pero ya la estrenó”, bromearon algunos.