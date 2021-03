Miles de usuarios en Facebook no han podido evitar conmoverse con un reciente video viral subido a la plataforma. Se trata de un tímido perrito que no pudo saltar al mar, tal como sí lo logró su compañero.

Esta grabación, hecha por el dueño de ambas mascotas, muestra cómo dos labradores llegan corriendo hasta la orilla de un lago. Antes de caer al agua, uno de ellos se detiene, mientras que el otro estaba tomando impulso para realizar un espectacular salto al agua.

Luego de ver a su amigo zambullirse sin problemas, el can trató de llegar hasta donde él estaba, pero el miedo se lo impedía. Por ello, su cuidador le colocó un pequeño bote para que se suba en él y pueda navegar.

Al parecer, esto tampoco dio resultado, pues el perrito no era capaz de impulsarse para entrar en el bote. El temor al caer al agua no le permitió cumplir su cometido. Sin embargo, esto hizo que el can despierte la ternura entre miles de usuarios en Facebook.

Con más de 290.000 reproducciones, el material audiovisual se ha convertido en uno de los más visitados de la plataforma. Por otro lado, los emotivos comentarios de los internautas no se hicieron esperar.

“Pobre bebito, al final nunca pisó el agua”, “Siempre hay un loco y un sensato”, “Hermosos hermanitos, uno chapotea y el otro lo vigila”, escribieron los cibernautas sobre este video viral de Facebook.