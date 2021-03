Una ocurrente escena se ha vuelto viral en YouTube. Se trata de la tímida reacción de un perro al darse cuenta que el felino de su dueño se había metido a su cama sin permiso. El can trató de hacerle hacerse un espacio en el colchón del gatito, pero se dio cuenta que no cabía en la cama.

Este cómico episodio, ocurrido en Canadá, demuestra cómo ambos animales hacen de las suyas cuando su dueño no los ve y hasta protagonizan curiosas peleas. Todo ocurrió dentro de la sala de su casa, cuando ambos querían echarse a descansar.

El travieso gato corrió a meterse en la cama más grande, que era del pitbull. Cuando este último llegó para acomodarse, no hizo nada por retirar al minino de allí y acudió a la otra cama para hacer lo mismo, pero no tuvo éxito, pues era más pequeña que la suya.

Al no poder lograr su cometido, no le quedó más remedio que recurrir a su dueña y observarla con una tierna mirada, la cual muchos usuarios catalogaron como de “auxilio”.

El tímido can no tuvo otra opción que tratar de acomodarse en la diminuta cama mientras el gatito disfrutaba de la comodidad de un enorme espacio para dormirse. Usuarios de YouTube no han parado de reír con estas imágenes.