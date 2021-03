Gracias a TikTok, miles de usuarios han sido testigos de una inesperada escena protagonizada por un perro de raza pitbull. Su dueña quiso ponerlo a prueba al estar ella ausente y fingió que se iba de casa. Sin embargo, se dio cuenta de la travesura que este iba a cometer.

Tal como se aprecia en clip publicado por @unimermaid03, ella sale de casa mientras su mascota la observa. Cierra la puerta y la abre inmediatamente. Nuevamente hace lo mismo, pero esta vez permanece unos segundos con la puerta quieta.

Cuando ingresa, sorprende a su perro, el cual aprovechó ese corto espacio de tiempo para saltarse la reja que le impedía pasar a la sala. De un solo brinco, logró ingresar al ambiente de la casa que tiene prohibido pisar y se quedó ‘impactado’ al ver que su dueña lo había timado.

Al ver que había sido descubierto, trató de arreglar la situación y volvió a meterse a la cocina, de donde no debía salir mientras su dueña regresaba de la calle. La graciosa acción de este can ya ha conseguido que más de 384.000 usuarios dejen un like en la publicación.

Además, los comentarios no se hicieron esperar, puesto que la divertida escena hizo reír a más de uno en TikTok. “Al menos se arrepintió, mi perrito ni siquiera se hubiese sorprendido”, “Qué tierno, como sea trató de arreglar la situación”, “Lo descubrieron en plena travesura, pobrecito”, fueron algunos de ellos.