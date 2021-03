El video de una gata defendiendo a sus crías se ha vuelto viral en redes sociales como TikTok, por su furiosa reacción al ver que un perro molestaba a sus pequeños hijos. La felina actuó velozmente para asustar al can y hacer que se vaya.

El clip compartido por el usuario @pursharma muestra en un inicio a un sabueso paseando con su dueño, sin embargo, a los pocos segundos, aparecen en escena unos gatitos recién nacidos a un lado de la vereda.

El perro no duda en acercarse para molestarlos, pero, a los pocos segundos, entra en acción la madre, una gata de color negro que se lanza sobre la atrevida mascota para espantarla.

Como se puede ver en el video viral de TikTok, la gata realiza un ágil movimiento que espanta al travieso canino.

La grabación ha sido visualizada más de un millón de veces. Varios usuarios de las redes sociales sostuvieron que la mamá gatuna parecía haber aprendido karate u otra arte marcial.

“No entiendo por qué el dueño del perro no hace nada por el gatito”, “El dueño tiene la culpa de no hacer nada cuando su perro está agrediendo al pequeño gatito”, “Díganle a esa gata que soy su fan. Mi mamá me defiende así”, “Hasta los animales saben que deben defender a sus crías”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.