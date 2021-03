La historia del emprendimiento de lavado de perros de un niño de tan solo 7 años, del municipio de Apodaca, en México, ha provocado miles de reacciones en las redes sociales.

El pasado martes 2 de marzo, su madre compartió en su cuenta personal de Facebook una imagen donde el niño, utilizando lápiz y colores, creó su propio anuncio publicitario. En el cartel también incluyó dibujos a mano. El nombre que le dio a su negocio fue el de Wow.

Este fue el mensaje que su mamá publicó en las redes sociales (y que ya excedió las 30.000 interacciones):

“Amigos, mi hijo me pidió que pusiera su negocio en Facebook: está empezando a bañar perritos. Como toda una familia emprendedora no le quitaremos la intención, agregándole que está muy emocionado y motivado, ya que este pasado domingo empezó ¡y le fue muy bien! Le estamos inculcando el ahorrar y me parece muy bien que lo haga para su profesión (como él dice) de ‘doctor veterinario’ . Por lo pronto, le sugerí que trabajará por citas para poder ajustar sus horarios para que no afecten sus actividades escolares y personales”.

La madre del menor agregó que ella se encargará de la supervisión del trabajo de su pequeño. Debido al éxito de su publicación, la familia ya creó la página de Facebook del negocio bajo el nombre de Bien bañado WOW, la cual alcanzó los más de 5.000 ‘me gusta’ entre el miércoles y jueves.

El pequeño llamado Jonathan Oziel cuenta que su sueño es llegar a ser un médico veterinario y ha empezado con su emprendimiento para ir ahorrando para sus estudios superiores de la universidad. El respaldo ha sido masivo en las redes sociales.