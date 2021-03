Los animales tienen divertidos comportamientos que conmueven o sacan más de una sonrisa a los usuarios en redes sociales. En esta ocasión, un pequeño mapache se hizo viral en YouTube por su divertida reacción al ver que sus uvas desaparecieron por ‘arte de magia’.

El clip que se ha convertido en tendencia en redes y ha cautivado a los amantes de los animales fue publicado por el canal Rumble Viral. En el mismo muestra al mamífero disfrutar de una amena tarde sentado sobre un sofá y degustando algunas uvas.

Sin embargo, a los pocos segundos su dueña le saca varios frutos de su cuenco aprovechando la distracción del animal. Cuando intenta sacar una nueva baya se da con la sorpresa de que su plato estaba completamente vacío.

El mapache buscó sus frutos hasta por debajo del tazón causando miles de carcajadas y comentarios de los usuarios en YouTube.

“Me gusta cómo incluso miró debajo del cuenco como una persona normal”, “Me encanta cuando vuelve a poner una uva en su plato mientras él se come una, esta vez él mantiene sus manos sobre ella para que no ‘desaparezca’ de nuevo”, “Frotar sus manitas es lo más lindo que he visto en mi vida”, fueron algunas reacciones en redes sociales.

Finalmente, la propietaria le devolvió sus alimentos y el tierno mapache los atrapó con sus manos para evitar que vuelvan a desaparecer.