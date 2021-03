Nunca es tarde para cumplir los sueños. Una mujer de 60 años, madre de cuatro hijos, se ha convertido en toda una sensación en la plataforma de TikTok. Durante la pandemia por la COVID-19, decidió reinventarse y demostró su fortaleza para motivar a muchas personas con sus mensajes llenos de vida.

Conocida como ‘La dulce mamá Lucy’ o también como ‘mamá Coco boliviana’, se dedicaba a la fotografía en su ciudad, Cochabamba, en Bolivia. Sin embargo, por la complicada situación que se vive actualmente, tuvo que dejar esa labor. “Antes trabajaba con fotos, pero con esto de la pandemia ya no se puede. Ahora gracias a las redes soy famosa, la gente de afuera me manda mensajes y fotos, es increíble”, comentó a un medio de su país llamado Red Uno.

Ella tiene más de 400.000 seguidores en su cuenta oficial de TikTok, donde siempre le piden consejos y trata de responderlos. Además, ha conseguido el apoyo de su familia y uno de sus hijos se encarga de grabarla en todos sus videos, ya que él tiene un estudio con un equipo profesional.

“Él me ha animado, me dijo mamita tú puedes, vamos haremos esto”, expresó. En uno de sus clips publicado en sus redes sociales, reveló que no sabe leer, pero que eso no la detiene en continuar cautivando con su ternura y sencillez. Incluso se ha animado a compartir su cultura, tips de peinados, comida, entre otros.