En TikTok se hizo viral la emotiva reacción de una mujer al recibir como regalo una enorme colcha que tenía plasmado el rostro de su artista favorito, Chayanne. Sus nietos le obsequiaron esta manta al saber que ella era fanática del cantante y su reacción se viralizó.

El video fue compartido por la cuenta de TikTok de la empresa que fabrica estas frazadas, con el fin de mostrar a su público los productos que ofrece. En el clip, se puede apreciar cómo los nietos de esta fémina le entregan el regalo y ella, al ver la imagen del cantante, no puede contener su emoción.

Incluso, se coloca la cobija en su pecho y muestra orgullosa su nuevo obsequio. Su familia la grabó y todos juntos protagonizaron un tierno momento en casa, junto a la emocionada señora.

Miles de usuarios alrededor del mundo no dejaron pasar la oportunidad de emitir todo tipo de comentarios en esta publicación. “Amé la reacción de la señora, ojalá que cuando yo sea abuela mis nietos también me regalen algo así de mi artista favorito”, “Ya me imagino yo en unos años”, “Linda la abuelita toda emocionada”, fueron algunos de ellos.