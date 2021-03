Judy Obregón daba un paseo por une carretera de Fort Worth en Texas cuando se encontró con una triste escena. Una cama para perros parecía tirada en medio de la nada, pero, cuando una perrita asomó su nariz, la mujer decidió bajarse y ver qué ocurría. Allí comenzó una historia que ha conmovido a miles de usuarios en Facebook.

Por casualidades de la vida, Judy forma parte de los voluntarios de una organización de rescate animal. The Abandoned Ones Saving Animals in Danger es el albergue en el que esta mujer cuida a animales sin hogar, por lo que su propio instinto la llevó a tener un acto solidario con esta canina.

Enseguida, bajó de su auto y se acercó hasta donde fue abandonada. El estado en el que la encontró logró conmoverla, sobre todo porque se trataba de una cachorrita de apenas unos meses de nacida. Cuando intentó acercarse, la canina estaba muy temerosa, por lo que le costó un poco de trabajo cogerla y llevarla a su coche.

Najila, como fue bautizada esta indefensa perrita, fue llevada al albergue en donde se le trató por la sarna y distintos problemas de la piel que presentaba. Allí, recibió cuidados y atenciones, además de juguetes para distraerse. Al mismo tiempo, su cuidadora informó que se encuentra a la espera de una familia que la adopte.