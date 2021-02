Un gracioso e inesperado hecho se volvió viral en TikTok. Estas imágenes muestran el momento exacto en el que un can hace de las suyas y le ‘roba’ la comida a su dueña. Ella pidió una pizza por delivery sin imaginar que su mascota le jugaría una pesada broma.

La usuaria de TikTok Ash Ace había decidido ordenar comida a casa. En la mesa, se ven algunos platos de makis, así como una caja que contenía una pizza familiar. Ella intentó grabar un video mostrando lo delicioso que iba a comer.

Cuando abrió la caja de pizza para mostrar el contenido, sus dos perros se acercaron a oler la comida. El can más pequeño solo olfateaba y miraba el alimento. Sin embargo, el can más grande no lo pensó tanto. Se acercó sigilosamente y de una sola mordida cogió toda la pizza y se la llevó.

El grito de su dueña hizo evidente que jamás se hubiese esperado una actitud así de su perrito. Al quedar registrado este gracioso episodio, la muchacha decidió compartirlo en su cuenta de TikTok, donde, hasta la fecha, ha conseguido casi 2 millones de ‘likes’ así como una gran cantidad de reproducciones y comentarios.

Usuarios de varias partes del mundo se atrevieron a dejar los más divertidos comentarios en esta publicación viral. “El perro: ‘si mi hermano no pudo, yo sí’. Qué gracioso”, “Aprovechó la distracción, muy bien por el husky”, “Ya estaba todo fríamente calculado entre ellos”, expresaron algunos cibernautas.