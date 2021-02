La tierna travesura de una niña se ha vuelto viral en las redes sociales, principalmente en TikTok y Facebook, donde su madre compartió la ocurrente petición que hizo su hija a través del chat de un restaurante.

Shirley Zender se descuidó un momento y su hija de tan solo 5 años agarró su teléfono y entró a la conversación que su mamá había tenido con una pollería de su zona. Mandó un audio de voz en el que dijo: “Tráigame un pollo, por favor”.

La empresa le respondió diciéndole que no estaban en horario de atención. Luego de algunos minutos, la mamá se percató del mensaje y solo le quedó reír y pedir disculpas por lo ocurrido.

“Buenas tardes, disculpen, fue mi hija de 5 años que tomó mi celular sin pedirme permiso. Mil disculpas”, escribió la avergonzada mamá, a lo que la empresa de comida respondió con mucha gracia ante lo sucedido.

Shirley no dudó en compartir esta graciosa anécdota en sus redes sociales y miles de usuarios reaccionaron con carcajadas. “Pocas palabras, directa y precisa. Denle su pollo”, “Por suerte no había servicio”, “Al menos puedes tener la tranquilidad de que si se queda sola, no pasará hambre”, expresaron algunos cibernautas en sus comentarios.