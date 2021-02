A veces se piensa que los perritos, por lo mucho que aman a sus dueños, estarían dispuestos a hacer lo que sea por ellos. Por eso, esta dueña quiso poner a prueba al suyo y terminó convirtiendo la situación en un gracioso viral de TikTok.

Una grabación casera muestra a una joven dentro de una piscina armable, en el jardín de su casa. Tras haberla llenado, la chica se echa sobre el agua para dar la impresión de que se ha ahogado, mientras que su pareja graba las reacciones de su perrito al respecto.

El joven que sostiene la cámara le grita al perrito que la rescate, pero este odia el agua. Entonces, el can salta al borde de la piscina, mientras se debate entre entrar o no. Desde distintos ángulos observa a su dueña con preocupación, pero no se decide a ir por ella.

El video sumó más de un millón y medio de reproducciones en TikTok y fue bastante comentado por los usuarios: “Cualquier cosa por ti menos tirarse al agua”, “De repente no salta porque cree que ya moriste”, “Que perfore la piscina con sus patitas”, escribieron algunos.