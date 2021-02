Raúl Medellín Esqueda es un hombre de 74 años que todos los días empuja su triciclo para vender comida en una calle mexicana. La vida para don Raúl como es conocido no ha sido fácil, pero con empeño y mucha esperanza logró salir adelante. Su historia fue compartida en Facebook y otras redes sociales.

El comerciante vende elotes enteros y coctel entre semana en la esquina de Héroes de Caborca y Poder Legislativo, en la Colonia Ley 57 (Sonora).

Raúl todos los días empuja su triciclo para vender comida en una calle mexicana. Foto: captura de Facebook

Hace tres años sufrió un derrame cerebral que le dejó secuelas en su cuerpo y dificultad para caminar. El recorría las colonias cercanas ofreciendo el producto, pero había días que vendía muy poco y se quedaba con el material, por lo que se regresaba triste al lugar de alojamiento que le prestan unos vecinos.

Tras vender por tres décadas los alimentos, ya es todo un experto y muchas personas han instado a apoyarlo. Foto: captura de Facebook

“La gente es muy buena conmigo, como ya me cansaba mucho me dijeron que me quedara en esta esquina a vender el elote, como batallaba para vender todo me subieron al Facebook y la gente ha respondido”, manifestó don Raúl, quien tiene tres semanas instalado en ese punto.

Tras vender por tres décadas los alimentos, ya es todo un experto y muchas personas han instado a apoyarlo, debido que lo poco que gana tiene que pagar su comida, agua y otros gastos.

Los vecinos comentaron que don Raúl va unas cuantas horas por su condición de salud y es una persona muy apreciada en la colonia.