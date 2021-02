Un pequeño invasor. Un fotógrafo identificado como Ben Heide, escuchó unos fuertes ruidos que provenían de su patio y salió a inspeccionar para saber qué sucedía. De pronto, notó la presencia de un koala que ingresó a escondidas a su propiedad, ubicada en Adelaida, Australia. Fue entonces que le brindó su ayuda y compartió aquel conmovedor momento en YouTube.

“Al principio, me sorprendió porque no me lo esperaba. Simplemente, iba a revisar la piscina antes de salir a trabajar”, comentó el hombre a un medio de su país. Sin embargo, un detalle lo alarmó y se acercó al marsupial para ponerlo a buen recaudo.

“Después me preocupé mucho por el koala. Sé que es una posibilidad que se ahoguen en las piscinas, ya que el agua no es segura para ellos, así que opté por ofrecerle un cuenco de agua lo antes posible”, declaró.

De inmediato, él y su pareja trataron de ganarse su confianza para darle un poco de líquido a su inesperado ‘visitante’ que estaba deshidratado por el fuerte calor. Sin dudarlo, este lo recibió y no mostró sentirse nervioso.

Las imágenes de este acontecimiento protagonizadas por el animal y su ‘rescatista’ se divulgaron en el canal llamado Caters Clips en la plataforma de YouTube. En cuestión de horas, alcanzaron más de 1.500 reproducciones que lo volvieron tendencia.