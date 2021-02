Facebook viral: familia ayuda a perrita a dar a luz en su su auto para que no sufra de frío

Un noble acto de amor. Una perrita de nombre Magnolia, conocida por sus cuidadores como Maggie, se convirtió en la protagonista principal de una conmovedora historia que se compartió en Facebook. Miembros de un establecimiento llamado Hill Country SPCA, en Estados Unidos, la rescataron de la calle y se enteraron que estaba preñada. Por ello, le consiguieron un hogar de acogida para que la puedan atender.

Aubrey Morgan y su familia decidieron tenerla en casa por un tiempo. Al principio, Aubrey se mostró nerviosa porque no sabía cómo iba actuar en el momento en que su ‘amiga de cuatro patas’ dé a luz. “Había leído tantos recursos, había visto tantos videos de YouTube sobre el parto y reuní cientos de dólares en suministros para el parto y de emergencia para tener a mano. Una cosa que había leído era la importancia de que los cachorros se mantengan calientes después de nacer. Si no están calientes, no pueden digerir la comida y comenzarán a desvanecerse”, comentó al medio The Dodo.

Los integrantes de la familia vieron que Maggie se mostraba impaciente y supieron que era hora del parto. Sin embargo, justo ese día, ocurrió la gran tormenta de invierno que afectó varias zonas de Texas. Ellos esperaban tener luz eléctrica en su hogar para comenzar con su labor de ayuda.

“Nuestra casa estaba en los 5° y bajando (hacía 1 grado afuera esa noche). La trasladamos a nuestro baño de visitas, donde teníamos la ducha humeante para tratar de calentar la habitación, y mi esposo estaba hirviendo agua para poner en bolsas y tratar de mantener la habitación caliente”, recordó Morgan.

“Después de que nació el cuarto cachorro, nos dimos cuenta de que, a pesar de nuestros esfuerzos, los cachorros todavía tenían demasiado frío. Fue entonces cuando mi esposo comenzó a preparar el auto para Maggie y los cachorros. Maggie tuvo a sus últimos tres cachorros en el auto. Primero, los subimos al automóvil alrededor de las 2 a. m. y nos quedamos allí durante aproximadamente 12 horas”, indicó ella al rememorar esos duros instantes junto a la perrita.

Pese a los esfuerzos de los cuidadores de Magnolia, las dificultades pudieron más. Fue entonces que se dirigieron a la casa de la mamá de Aubrey para pasar unos días y poder atender a los siete pequeños integrantes, que fueron bautizados como Daisy, Poppy, Ash, Rosie, Dahlia, Clover y Aster.

Actualmente, la perrita espera ser adoptada junto a sus bebés para que se hagan responsables de custodiarla. Este emotivo caso se divulgó en varias páginas de Facebook dedicadas a los animales, donde obtuvo miles de reacciones por parte de los usuarios.