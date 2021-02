Un reciente video viral compartido en Facebook y YouTube ha dejado conmovidos a miles de usuarios en esta y otras plataformas. Estas imágenes revelan la amistad que surgió entre dos perritos que se conocieron en un parque.

La dueña de un cachorro sacó a su mascota a pasear y, mientras su perrito jugaba, otro can se acercó a ellos y siguió todo el camino que este recorría. Como si hubiesen ido juntos, el can, que al parecer no tenía amo, se acopló al paseo del pequeño perrito y este no tuvo problemas con su compañía.

La joven que llevaba a su ‘amigo de 4 patas’, no dudó en grabar esta curiosa escena y la compartió en sus redes sociales. Gracias a la página Rumble Viral, esta escena se volvió tendencia en varias plataformas.

Además, miles de usuarios dejaron curiosos comentarios sobre esta publicación viral. “Qué lindos perritos, ahora se encontrarán cada vez que salen a caminar”, “Todos unos niños jugando. Qué tiernos”, “Me encanta este video, haciendo nuevos amigos”, fueron algunos de ellos.