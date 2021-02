Unas conmovedoras imágenes compartidas en Facebook han demostrado que el amor de las personas hacia sus animales puede rebasar cualquier límite. Desde Paraná, Brasil, se hizo viral la historia de una joven y su querida yegua, a quien le organizó una celebración por la llegada de su primera cría.

Leticia Goncalves guarda una especial relación con Estrela, su yegua. Tanto es su amor por el animal que, a vísperas del nacimiento de su potrillo, la muchacha decidió organizarle un baby shower que registró en sentimentales fotografías.

“Ella me da tanto cariño, me da tanta alegría, que no me costó nada darle regalos. También hice unas fotos muy lindas con ella y fue súper divertido, un momento para guardar. Estamos muy felices de tenerla en nuestras vidas, sobre todo con el potrillo en camino”, manifestó al joven para el portal G1.

Ambas son inseparables desde hace 7 años y la joven no dudó en festejarla por la llegada de su primer potrillo. Foto: Letícia Gonçalves / Facebook

De acuerdo a lo que comentó Leticia, la yegua lleva con ella cerca de 7 años y resalta que es como una hija más. Por otro lado, añadió que le hubiera gustado tener invitados en la celebración, pero la pandemia del COVID-19 se lo impidió.

Esto no fue impedimento para que festeje a su querida ‘amiga’ y todo se convierta en una conmovedora escena que se hizo tendencia en Facebook. Usuarios de varias partes del mundo no dejaron pasar la oportunidad de halagar el noble gesto de esta muchacha.