Compartir en redes sociales las travesuras de las mascotas se ha convertido en el pasatiempo favorito de una gran cantidad de usuarios. Un reciente video viral de YouTube muestra el tierno comportamiento de un perro al quedarse solo con un plato de comida que era de su dueña.

Resistiéndose a devorarlo, este perrito obedeció las órdenes de su cuidadora, quien le pidió que no coma nada hasta que ella regrese. En el clip difundido originalmente en TikTok, se puede apreciar que el can observa a su dueña mientras ella está a punto de comer su platillo.

Ella se da cuenta de que su mascota quiere que le invite un poco y le dice que debe esperar a que ella regrese para que le ofrezca un poco. Conociendo la debilidad de su ‘amigo’, la joven dejó su cámara prendida y salió de la escena para captar la conducta del animal.

Cuando el perrito se quedó a solas con el delicioso platillo, hizo todo su esfuerzo para no comerse la carne. Se fue de un lugar a otro y no dejaba de observar el bocado. Al terminar el clip, el can no se acercó en ningún momento al alimento; sin embargo, hizo notar su enorme deseo por saborearlo.

Con un millón y medio de ‘me gusta’, este clip ha logrado convertirse en tendencia en las principales redes sociales, como TikTok, Facebook y YouTube.