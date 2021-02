Aunque los conejos suelen ser mascotas un poco frágiles, también pueden sentir la confianza de jugar de forma tosca con animales más grandes, si es que estos se han criado en la misma familia. Así lo demostró el que protagoniza este viral de TikTok.

El video muestra cómo, en un parque, una familia descansa mientras que el conejito blanco y un enorme perro golden retriever, que también pertenece a su hogar, comienzan a jugar de forma un poco tosca. Ante las primeras embestidas del conejo, los dueños empiezan a reír.

En las imágenes se aprecia a ambos animalitos correteándose sobre el césped. Mientras que el perro se emociona, pero contiene su energía para no hacerle daño, el conejo no tiene ningún reparo en contestar con pequeñas mordidas y empujones que no hacen ningún daño por su reducido tamaño.

El video generó más de 800.000 reproducciones en TikTok y fue bastante comentado por los usuarios: “El primer conejo que no veo que tenga miedo de un perro”, “¿Nadie hablará de la patada voladora del conejito?”, “Qué lindo cómo se llevan”, escribieron algunos.