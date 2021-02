Un reciente video compartido en YouTube se ha vuelto viral en las últimas horas. ¿De qué se trata? Un perro fue captado cuando ‘limpiaba’ la casa y recogía la basura que encontraba en el piso.

El can notó que un papel estaba tirado en el suelo. Por ello, se apresuró en llegar hasta el gabinete en el que está instalado el tacho de basura. Abrió el recipiente y cogió el desperdicio con su hocico para echarlo allí.

Su dueña se encargó de grabar a su mascota en esta curiosa escena y el video no tardó en volverse tendencia. Gracias a la página de virales Shote Video Animal, este clip ya ha conseguido más de 43.000 likes, así como otros miles de reproducciones.

La inteligencia y habilidad de este can logró cautivar a más de uno en las redes sociales, principalmente en YouTube, por lo que los comentarios no tardaron en aparecer. “Dónde encuentro un perrito así para que me ayude a limpiar mi casa”, “Que belleza de perrito, todo un ejemplo que debemos seguir los humanos”, “Es más listo que yo. Qué tierno perrito”, dijeron algunos cibernautas.