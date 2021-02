Toda una consentida. Una perrita de 12 años bautizada con el nombre de Dakota, se convirtió en la protagonista principal de una curiosa historia que se compartió en Facebook. Su dueña descubrió su mentira cuando la vio sentada afuera de su puerta principal al fingir ir a hacer sus necesidades fisiológicas.

“Ella actúa como si fuera inocente, pero es un genio malvado por dentro cuando se trata de comida de cualquier tipo”, comentó la dueña del animal identificada como Cheryl Dorchinsky, a un medio estadounidense.

Un día, ella junto a su familia instalaron una pequeña puerta para animales que iba a ser especial para su ‘engreída’. Por esta razón, le enseñaron a usarlo y la animaron dándole una golosina cada vez que conseguía pasar, debido a que al principio se mostró tímida.

Facebook viral: perrita finge salir al baño para que su dueña la vea y conseguir un premio

Dakota debía usar el portón para dirigirse a su patio sin interrumpir a sus cuidadores, con la intención de orinar o defecar. Por ello, Dorchinsky la consentía cuando la veía ir al baño. Sin embargo, un día se llevó una tremenda sorpresa.

La perrita salió afuera para ‘engañar’ a su dueña al aparentar que iba a los ‘servicios’. Pero en realidad, se quedaba sentada por unos segundos y después regresaba como si nada para exigir su recompensa.

“Al principio le creí, pero luego me pregunté cómo había vuelto tan rápido. Observé la puerta que era transparente y noté que ella estaba haciendo eso. Es casi como un niño, ella siempre mira hacia otro lado. ¡Es gracioso!”, manifestó.

Pese a la travesura de su querida mascota, Cheryl le sigue dando golosinas. “Si no reacciono, me ladra para hacerme saber que se fue al baño (mentirosa). Ella es adorable y me rindo por completo. ¿Quizás se merece el premio por no ir al baño en el porche?”, añadió.

Cheryl Dorchinsky divulgó las fotografías del preciso momento en que se enteró de la diablura de su perrita y lo divulgó en su cuenta de Facebook. En cuestión de horas, alcanzaron más de 2.500 reacciones por parte de los usuarios que lo volvieron tendencia.