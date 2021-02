Miles de usuarios de YouTube, especialmente los que son amantes de los animales domésticos, se conmovieron al conocer la triste historia de Boston, el perro que fue abandonado por su dueño porque su familia lo maltrataban todo el tiempo.

Este hecho ocurrió en la ciudad de México. Una mujer que paseaba por un parque fue sorprendida al encontrar al cachorro atado con una soga junto a una carta.

“El dejar aquí a mi perrito me duele mucho, pero tomé la decisión de abandonarlo porque mis familiares lo maltrataban y siempre me dolía verlo en esas condiciones”, fue parte del texto que escribió el dueño al dejar a su mascota en el parque.

La autora del clip de YouTube no dejó pasar este momento y grabó al cachorro en pésimas condiciones. Luego de eso, lo llevó a su casa para alimentarlo.

“En el momento en que me senté al lado de Boston, él inclinó su cuerpo sobre mí y ahí me di cuenta que ya me había ganado su confianza”, comentó la mujer que adoptó al sabueso.

Luego de unos meses, el animal reapareció con otro estado de ánimo: con más confianza en las personas y juguetón. Aquí te compartimos el video viral de YouTube para que puedas conocer al cachorro que se ha robado el corazón de miles de usuarios de la plataforma.