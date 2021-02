Los animales siempre sorprenden a sus dueños por sus divertidos y a la vez tiernos comportamientos. Es por ello que se han convertido en los principales protagonistas de miles de videos compartidos en TikTok, Facebook y otras redes sociales.

Esta vez, un cachorro conmovió a los cibernautas por su forma de caminar. El perrito de solo unas semanas de nacido intentaba andar con unas zapatillas, pero era en vano: daba unos pasos y terminaba en el piso.

Al parecer, el pequeño can se sentía un poco incómodo usando el calzado, puesto que los animales caminan a la perfección sin estos artículos. El video compartido por @maggiexalibix tuvo diversas reacciones. Algunos de los usuarios criticaron a la propietaria del peludo cuadrúpedo por colocarle zapatos.

“Pobrecito, se resbala con las botitas”, “Es divertido para los humanos, pero no para ellos”, “El perrito es muy lindo, pero no deberían ponerle zapatos”, “No es saludable para el cachorro. No tiene una estructura ósea para soportar esos movimientos”, “No está bien torturarlo así”, fueron algunas reacciones de los cibernautas en TikTok.